Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig 'de 14. hafta heyecanı 29 Kasım Cuma, 30 Kasım Cumartesi, 1 Aralık Pazar ve 2 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Süper Lig'de 14. haftanın programı ve hakemler şöyle:



29 Kasım Cuma

20.00 Antalyaspor - Sivasspor: Yasin Kol



30 Kasım Cumartesi

13.30 Samsunspor - Bodrum FK: Ozan Ergün

16.00 Adana Demirspor - Konyaspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor: Burak Pakkan

19.00 Başakşehir - Göztepe: Çağdaş Altay



1 Aralık Pazar

16.00 Çaykur Rizespor - Kayserispor: Emre Kargın

19.00 Galatasaray - Eyüspor: Oğuzhan Çakır



2 Aralık Pazartesi

20.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK: Alper Akarsu

20.00 Hatayspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam