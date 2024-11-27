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Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol 'de 14. hafta heyecanı 29 Kasım Cuma, 30 Kasım Cumartesi, 1 Aralık Pazar ve 2 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Söz konusu mücadelelerde düdük çalacak hakemler Türkiye Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.

'de 14. haftanın programı ve hakemler şöyle:

29 Kasım Cuma
20.00 Antalyaspor - Sivasspor: Yasin Kol

30 Kasım Cumartesi
13.30 Samsunspor - Bodrum FK: Ozan Ergün
16.00 Adana Demirspor - Konyaspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor: Burak Pakkan
19.00 Başakşehir - Göztepe: Çağdaş Altay

1 Aralık Pazar
16.00 Çaykur Rizespor - Kayserispor: Emre Kargın
19.00 Galatasaray - Eyüspor: Oğuzhan Çakır

2 Aralık Pazartesi
20.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK: Alper Akarsu
20.00 Hatayspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam

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