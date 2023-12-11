Süper Lig'de 15 haftada 15. teknik direktör ayrılığı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Antalyaspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Alparslan Erdem ile yollarını ayırdı.



Karagümrük yaptığı açıklamada "Kulübümüz bünyesinde uzun zamandır futbolcu, yardımcı antrenör ve teknik sorumlu olarak birçok başarıya imza atan hocamız Alparslan Erdem ile bugün itibarıyla karşılıklı görüşerek ayrılmış bulunmaktayız.

Kendisine hizmetlerinden olayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Ayrıca Karagümrük Şota Arveladze ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Bu ayrılıkla birlikte Süper Lig'de 15. hafta itibarıyla 15. teknik direktör ayrılığı yaşandı.

Süper Lig'de 2023/24 sezonunda görevini bırakan teknik direktörler ise şöyle;