Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri açıklandı! MHK'dan Yasin Kol kararı
04.12.2025 12:08
Son Güncelleme: 04.12.2025 12:21
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de heyecan 15. hafta maçlarıyla devam edecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) bu hafta görev yapacak olan hakemleri açıkladı.
YASİN KOL KARARI
MHK, derbinin tartışılan hakemi Yasin Kol'a Eyüpspor-Kayserispor maçında görev verdi.
İşte 15. haftanın hakemleri:
Resmi Kurum
15. hafta hakemleri.