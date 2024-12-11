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Süper Lig'de 16. hafta maçlarının hakemleri açıklandı: Derbiyi Kadir Sağlam yönetecek

Süper Lig'de 16. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Galatasaray-Trabzonspor maçını hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Süper Lig'de 16. hafta maçlarının hakemleri açıklandı: Derbiyi Kadir Sağlam yönetecek

Trendyol 'in 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Federasyonu Merkez Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 16 Aralık Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçında hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

Ligin 16. haftasında görev alacak hakemler şunlar:

13 Aralık Cuma:
20.00 Sipay Bodrum FK-Net Global Sivasspor: Cihan Aydın
20.00 Kasımpaşa-İkas Eyüpspor: Halil Umut Meler

14 Aralık Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: Alper Akarsu
19.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: Emre Kargın

15 Aralık Pazar:
13.30 Atakaş Hatayspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan
16.00 Onvo Antalyaspor-Bellona Kayserispor: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir: Ozan Ergün

16 Aralık Pazartesi:
19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş: Oğuzhan Çakır
21.00 Galatasaray-Trabzonspor: Kadir Sağlam

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