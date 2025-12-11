Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri belli oldu
11.12.2025 12:10
Son Güncelleme: 11.12.2025 12:25
IHA
NTV - Haber Merkezi
TFF, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın hakemlerini açıkladı. İşte haftanın hakemleri...
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın hakemlerini duyurdu.
Tartışmalı Galatasaray-Samsunspor karşılaşmasının orta hakemi Mehmet Türkmen'e bu hafta maç verilmedi.
Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi Ali Şansalan oldu.
GÖREV ALACAK HAKEMLER
Antalyaspor-Galatasaray:
Ali Yılmaz
Trabzonspor-Beşiktaş:
Ali Şansalan
Fenerbahçe-Konyaspor:
Ozan Ergün
