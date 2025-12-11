Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri belli oldu

11.12.2025 12:10

Son Güncelleme: 11.12.2025 12:25

Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri belli oldu
IHA

NTV - Haber Merkezi

TFF, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın hakemlerini açıkladı. İşte haftanın hakemleri...

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın hakemlerini duyurdu. 

Tartışmalı Galatasaray-Samsunspor karşılaşmasının orta hakemi Mehmet Türkmen'e bu hafta maç verilmedi.

Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi Ali Şansalan oldu. 

GÖREV ALACAK HAKEMLER

 

Antalyaspor-Galatasaray: 
Ali Yılmaz
 

Trabzonspor-Beşiktaş: 
Ali Şansalan
 

Fenerbahçe-Konyaspor: 
Ozan Ergün

Resmi Kurum