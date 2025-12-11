Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın hakemlerini duyurdu.



Tartışmalı Galatasaray-Samsunspor karşılaşmasının orta hakemi Mehmet Türkmen'e bu hafta maç verilmedi.



Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi Ali Şansalan oldu.



GÖREV ALACAK HAKEMLER

Antalyaspor-Galatasaray:

Ali Yılmaz



Trabzonspor-Beşiktaş:

Ali Şansalan



Fenerbahçe-Konyaspor:

Ozan Ergün