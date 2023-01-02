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Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak. 17. haftada oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler de belli oldu.

Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı

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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper lig 17. hafta maç fikstürü)

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper lig 17. hafta maç fikstürü)

Spor Toto 'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 17'nci haftasındaki maç programı ve görev alacak hakemler şöyle:

3 Ocak Salı:

17.00 Ümraniyespor - Hatayspor: Hüseyin Göçek

20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Fenerbahçe: Kadir Sağlam

4 Ocak Çarşamba:

17.00 Kasımpaşa - Alanyaspor

17.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa

20.00 Konyaspor - Sivasspor: Ümit Öztürk

20.00 Galatasaray - Ankaragücü: Zorbay Küçük

5 Ocak Perşembe:

17.00 Gaziantep Kulübü - Başakşehir FK: Abdulkadir Bitigen

20.00 Adana Demirspor - İstanbulspor: Mete Kalkavan

20.00 Trabzonspor - Giresunspor: Ali Palabıyık

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