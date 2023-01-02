Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Süper Lig'in 17'nci haftasındaki maç programı ve görev alacak hakemler şöyle:
3 Ocak Salı:
17.00 Ümraniyespor - Hatayspor: Hüseyin Göçek
20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Fenerbahçe: Kadir Sağlam
4 Ocak Çarşamba:
17.00 Kasımpaşa - Alanyaspor
17.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa
20.00 Konyaspor - Sivasspor: Ümit Öztürk
20.00 Galatasaray - Ankaragücü: Zorbay Küçük
5 Ocak Perşembe:
17.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Başakşehir FK: Abdulkadir Bitigen
20.00 Adana Demirspor - İstanbulspor: Mete Kalkavan
20.00 Trabzonspor - Giresunspor: Ali Palabıyık