Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı

19.12.2025 12:25

Anadolu Ajansı

AA

Trendyol Süper Lig'de ilk yarının 17. ve son haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

 

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun açıklamasına göre ligin 17. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şöyle:

 

Bugün:

 

20.00 Kocaelispor-Hesap.com Antalyaspor: Gürcan Hasova

 

20 Aralık Cumartesi:

 

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Zecorner Kayserispor: Ömer Tolga Güldibi

 

17.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe: Ali Yılmaz

 

20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

 

21 Aralık Pazar:

 

14.30 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe

 

20.00 Göztepe-Samsunspor: Yasin Kol

 

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Alper Akarsu

 

22 Aralık Pazartesi:

 

17.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK: Ali Şansalan

 

20.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Halil Umut Meler

