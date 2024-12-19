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Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu

TFF, Süper Lig'in 17. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.

Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Federasyonu Süper Lig'in 17. haftasında görev alacak hakemleri duyurdu.

HAFTANIN HAKEMLERİ

Eyüpspor -
Emre Kargın

Beşiktaş - Alanyaspor
Cihan Aydın

Kayserispor -
Mehmet Türkmen

Trabzonspor - Bodrum FK
Ozan Ergün

Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu - 1
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