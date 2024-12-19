Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu
TFF, Süper Lig'in 17. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in 17. haftasında görev alacak hakemleri duyurdu.
HAFTANIN HAKEMLERİ
Eyüpspor - Fenerbahçe
Emre Kargın
Beşiktaş - Alanyaspor
Cihan Aydın
Kayserispor - Galatasaray
Mehmet Türkmen
Trabzonspor - Bodrum FK
Ozan Ergün
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Futbol
- Galatasaray
- Hakem
- Fenerbahçe