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Süper Lig'de 17. haftanın perdesi açılıyor: Hangi maçlar var?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftası, yarın oynanacak bir maçla başlayacak. İşte ayrıntılar ve haftanın maçları...

Süper Lig'de 17. haftanın perdesi açılıyor: Hangi maçlar var?

Trendyol 'de 17. haftanın perdesi açılıyor

Haftanın açılış müsabakasında ikas Eyüpspor ile , Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 17. haftanın programı şöyle:

Yarın:
20.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

21 Aralık Cumartesi:
16.00 Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)

22 Aralık Pazar:
13.30 Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor (Gaziantep)
16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)
16.00 Bellona Kayserispor- (RHG EnerTürk Enerji)
19.00 Trabzonspor-Sipay Bodrum FK (Papara Park)

23 Aralık Pazartesi:
20.00 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Mersin)
20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

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