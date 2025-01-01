NTV.COM.TR

Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.

Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı

, Trendyol Süper Lig'de 18. hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemleri duyurdu.

Süper Lig'de 18. hafta fikstürü ve müsabakaların hakemleri şöyle:

3 Ocak Cuma:

20.00 | Rizespor - Beşiktaş | Ozan Ergün

20.00 | Alanyaspor - Konyaspor | Zorbay Küçük

4 Ocak Cumartesi:

13.30 | Adana Demirspor - Başakşehir | Erkan Özdamar

16.00 | Antalyaspor - Eyüpspor | Muhammet Ali Metoğlu

19.00 | Galatasaray - Göztepe | Alper Akarsu

20.00 | Samsunspor - Trabzonspor | Mehmet Türkmen

5 Aralık Pazar:

13.30 | Kasımpaşa - Gaziantep FK | Cihan Aydın

16.00 | Bodrum FK - Kayserispor | Yasin Kol

19.00 | Fenerbahçe - Hatayspor | Oğuzhan Çakır 

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...