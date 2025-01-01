Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.
TFF, Trendyol Süper Lig'de 18. hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemleri duyurdu.
Süper Lig'de 18. hafta fikstürü ve müsabakaların hakemleri şöyle:
3 Ocak Cuma:
20.00 | Rizespor - Beşiktaş | Ozan Ergün
20.00 | Alanyaspor - Konyaspor | Zorbay Küçük
4 Ocak Cumartesi:
13.30 | Adana Demirspor - Başakşehir | Erkan Özdamar
16.00 | Antalyaspor - Eyüpspor | Muhammet Ali Metoğlu
19.00 | Galatasaray - Göztepe | Alper Akarsu
20.00 | Samsunspor - Trabzonspor | Mehmet Türkmen
5 Aralık Pazar:
13.30 | Kasımpaşa - Gaziantep FK | Cihan Aydın
16.00 | Bodrum FK - Kayserispor | Yasin Kol
19.00 | Fenerbahçe - Hatayspor | Oğuzhan Çakır
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