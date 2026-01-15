Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı
15.01.2026 12:52
Son Güncelleme: 15.01.2026 13:08
NTV - Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu. İşte ayrıntılar ve haftanın hakemleri...
Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.
Ligin 18. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:
17 Ocak Cumartesi:
17.00 RAMS Başakşehir-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Yasin Kol
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır
18 Ocak Pazar:
14.30 Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor: Halil Umut Meler
17.00 Kocaelispor-Trabzonspor: Adnan Deniz Kayatepe
17.00 Gençlerbirliği-Samsunspor: Kadir Sağlam
20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: Mehmet Türkmen
19 Ocak Pazartesi:
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay
20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
20.00 Beşiktaş-Zecorner Kayserispor: Ozan Ergün