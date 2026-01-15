Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı

15.01.2026 12:52

Son Güncelleme: 15.01.2026 13:08

Anadolu Ajansı

NTV - Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu. İşte ayrıntılar ve haftanın hakemleri...

Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.
 

Ligin 18. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:

 

17 Ocak Cumartesi:

 

17.00 RAMS Başakşehir-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Yasin Kol

 

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır

 

18 Ocak Pazar:

 

14.30 Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor: Halil Umut Meler

 

17.00 Kocaelispor-Trabzonspor: Adnan Deniz Kayatepe

 

17.00 Gençlerbirliği-Samsunspor: Kadir Sağlam

 

20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: Mehmet Türkmen

 

19 Ocak Pazartesi:

 

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay

 

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

 

20.00 Beşiktaş-Zecorner Kayserispor: Ozan Ergün

