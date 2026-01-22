Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı
22.01.2026 12:38
Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun açıklamasına göre ligde 19. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:
24 Ocak Cuma:
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Ali Yılmaz
24 Ocak Cumartesi:
14.30 Zecorner Kayserispor-RAMS Başakşehir: Batuhan Kolak
17.00 Samsunspor-Kocaelispor: Yiğit Arslan
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
25 Ocak Pazar:
14.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor: Kadir Sağlam
17.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler
17.00 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği: Reşat Onur Coşkunses
20.00 Fenerbahçe-Göztepe: Cihan Aydın
26 Ocak Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş: Yasin Kol
Hakem.