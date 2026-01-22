Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı

22.01.2026 12:38

Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı
Anadolu Ajansı
AA

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

 

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun açıklamasına göre ligde 19. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:

 

24 Ocak Cuma:

 

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Ali Yılmaz

 

24 Ocak Cumartesi:

 

14.30 Zecorner Kayserispor-RAMS Başakşehir: Batuhan Kolak

 

17.00 Samsunspor-Kocaelispor: Yiğit Arslan

 

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

 

25 Ocak Pazar:

 

14.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor: Kadir Sağlam

 

17.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler

 

17.00 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği: Reşat Onur Coşkunses

 

20.00 Fenerbahçe-Göztepe: Cihan Aydın

 

26 Ocak Pazartesi:

 

20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş: Yasin Kol

IHA

Hakem.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram