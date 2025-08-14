NTV.COM.TR

Süper Lig'de 2. hafta başlıyor: İşte maçların programı

Süper Lig'de 2. hafta maçları yarın başlayacak. İşte ayrıntılar ve haftanın maçları...

Trendyol 'de 2. hafta başlıyor

Haftanın açılış müsabakasında Galatasaray, ligin yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 21.30'da başlayacak.

Türkiye Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde 2. haftanın programı şöyle:

Yarın:

21.30 Galatasaray-Fatih Karagümrük (RAMS Park)

16 Ağustos Cumartesi:

19.00 Kocaelispor-Samsunspor (Kocaeli)
21.30 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Alanya Oba)
21.30 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel)

17 Ağustos Pazar:

19.00 Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor (Eryaman)
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
21.30 Beşiktaş-ikas Eyüpspor (Tüpraş)
21.30 RAMS Başakşehir-Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

18 Ağustos Pazartesi:

21.30 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

