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Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ikinci haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

21.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Direnç Tonusluoğlu

17 Ağustos Cumartesi:

19.15 Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor: Turgut Doman

21.45 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

21.45 Göztepe-Fenerbahçe: Kadir Sağlam

18 Ağustos Pazar:

19.15 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler

21.45 Gaziantep FK-Samsunspor: Emre Kargın

21.45 Beşiktaş-Antalyaspor: Mehmet Türkmen

19 Ağustos Pazartesi:

21.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır

21.00 İkas Eyüpspor-Sipay Bodrum FK: Halil Umut Meler

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