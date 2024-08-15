Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:



Yarın:



21.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Direnç Tonusluoğlu



17 Ağustos Cumartesi:



19.15 Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor: Turgut Doman



21.45 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın



21.45 Göztepe-Fenerbahçe: Kadir Sağlam



18 Ağustos Pazar:



19.15 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler



21.45 Gaziantep FK-Samsunspor: Emre Kargın



21.45 Beşiktaş-Antalyaspor: Mehmet Türkmen



19 Ağustos Pazartesi:



21.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır



21.00 İkas Eyüpspor-Sipay Bodrum FK: Halil Umut Meler

