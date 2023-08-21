Süper Lig'de 2. hafta sonunda puan durumu ve 3. hafta maç programı

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta sona erdi.



Fenerbahçe, deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla 2'de 2 yapan sarı-lacivertli takım, puanını 6'ya çıkardı ve liderliğe yükseldi.



İstanbul'da oynanan diğer müsabakada ise MKE Ankaragücü ile Adana Demirspor 1-1 berabere kaldı.



Süper Lig'in 2. haftasında ikisi golsüz olmak üzere 6 karşılaşma berabere tamamlandı. Bir maçı ev sahibi takım kazanırken, 3 mücadeleden ise konuk ekipler galip ayrıldı.



SÜPER LİG'DE 2. HAFTA SONUÇLARI





Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:



İstanbulspor-Mondihome Kayserispor: 1-1



Bitexen Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1



Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: 0-0



Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: 0-0



Galatasaray-Trabzonspor: 2-0



RAMS Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-2



Beşiktaş-Pendikspor: 1-1



Gaziantep FK-EMS Yapı Sivasspor: 1-3



Yılport Samsunspor-Fenerbahçe: 0-2



MKE Ankaragücü-Yukatel Adana Demirspor: 1-1



SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU



Süper Lig'in 2. haftasında yapılan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şöyle:



SÜPER LİG'DE 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI



Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:



25 Ağustos Cuma:



21.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (Konya Büyükşehir Belediye)



26 Ağustos Cumartesi:



19.15 Kasımpaşa-Pendikspor (Recep Tayyip Erdoğan)



19.15 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)



21.45 EMS Yapı Sivasspor-Bitexen Antalyaspor (Sivas 4 Eylül)



21.45 İstanbulspor-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)



27 Ağustos Pazar:



19.15 Mondihome Kayserispor-Yılport Samsunspor (RHG EnerTürk Enerji)



19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



21.45 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Kırbıyık Holding)



21.45 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir (Ülker)



28 Ağustos Pazartesi:



21.00 Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)