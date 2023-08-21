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Süper Lig'de 2. hafta sonunda puan durumu ve 3. hafta maç programı

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta, oynanan 2 maçla tamamlandı. Yılport Samsunspor'u 2-0 yenerek 2'de 2 yapan Fenerbahçe, puanını 6'ya çıkardı ve liderliğe yükseldi. İşte ligin 2. haftasında yapılan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu ve 3. hafta maç programı...

Süper Lig'de 2. hafta sonunda puan durumu ve 3. hafta maç programı

Trendyol 'de 2. hafta sona erdi.

Fenerbahçe, deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla 2'de 2 yapan sarı-lacivertli takım, puanını 6'ya çıkardı ve liderliğe yükseldi.

İstanbul'da oynanan diğer müsabakada ise MKE Ankaragücü ile Adana Demirspor 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 2. haftasında ikisi golsüz olmak üzere 6 karşılaşma berabere tamamlandı. Bir maçı ev sahibi takım kazanırken, 3 mücadeleden ise konuk ekipler galip ayrıldı.

SÜPER LİG'DE 2. HAFTA SONUÇLARI


Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

İstanbulspor-Mondihome Kayserispor: 1-1

Bitexen Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1

Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: 0-0

Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: 0-0

Galatasaray-Trabzonspor: 2-0

RAMS Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-2

Beşiktaş-Pendikspor: 1-1

Gaziantep FK-EMS Yapı Sivasspor: 1-3

Yılport Samsunspor-Fenerbahçe: 0-2

MKE Ankaragücü-Yukatel Adana Demirspor: 1-1

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

Süper Lig'in 2. haftasında yapılan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şöyle:

Süper Lig'de 2. hafta sonunda puan durumu ve 3. hafta maç programı - 1
Süper Lig'de 2. hafta sonunda puan durumu ve 3. hafta maç programı - 2

SÜPER LİG'DE 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

25 Ağustos Cuma:

21.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (Konya Büyükşehir Belediye)

26 Ağustos Cumartesi:

19.15 Kasımpaşa-Pendikspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.15 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)

21.45 EMS Yapı Sivasspor-Bitexen Antalyaspor (Sivas 4 Eylül)

21.45 İstanbulspor-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

27 Ağustos Pazar:

19.15 Mondihome Kayserispor-Yılport Samsunspor (RHG EnerTürk Enerji)

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.45 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Kırbıyık Holding)

21.45 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir (Ülker)

28 Ağustos Pazartesi:

21.00 Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)

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