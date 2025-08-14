Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu. İşte ayrıntılar ve görev alacak isimler...
Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligin 2. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
21.30 Galatasaray-Fatih Karagümrük: Ozan Ergün
16 Ağustos Cumartesi:
19.00 Kocaelispor-Samsunspor: Zorbay Küçük
21.30 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan
21.30 Göztepe-Fenerbahçe: Yasin Kol
17 Ağustos Pazar:
19.00 Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor: Oğuzhan Aksu
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe
21.30 Beşiktaş-ikas Eyüpspor: Halil Umut Meler
21.30 RAMS Başakşehir-Kayserispor: Kadir Sağlam
18 Ağustos Pazartesi:
21.30 Kasımpaşa-Trabzonspor: Cihan Aydın
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Tff
- Video Yardımcı Hakem