Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligin 2. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şöyle:



Yarın:



21.30 Galatasaray-Fatih Karagümrük: Ozan Ergün



16 Ağustos Cumartesi:



19.00 Kocaelispor-Samsunspor: Zorbay Küçük



21.30 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan



21.30 Göztepe-Fenerbahçe: Yasin Kol



17 Ağustos Pazar:



19.00 Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor: Oğuzhan Aksu



19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe



21.30 Beşiktaş-ikas Eyüpspor: Halil Umut Meler



21.30 RAMS Başakşehir-Kayserispor: Kadir Sağlam



18 Ağustos Pazartesi:



21.30 Kasımpaşa-Trabzonspor: Cihan Aydın