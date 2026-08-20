Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı
20.08.2026 15:11
Son Güncelleme: 20.08.2026 15:11
Trendyol Süper Lig'de 2. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de 2. hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun açıklamasına göre ligde, 2. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
21.30 Erzurumspor FK-Galatasaray: Çağdaş Altay
22 Ağustos Cumartesi:
19.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor: Ömer Faruk Turtay
19.00 Arca Çorum FK-Kasımpaşa: Fatih Tokail
21.30 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan
23 Ağustos Pazar:
19.00 Trabzonspor-İstanbul Başakşehir: Ali Şansalan
19.00 Eyüpspor-Gaziantep FK: Reşat Onur Coşkunses
21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: Adnan Deniz Kayatepe
21.30 Göztepe-Gençlerbirliği: Batuhan Kolak
24 Ağustos Pazartesi:
21.30 Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk