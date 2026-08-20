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Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı

20.08.2026 15:11

Son Güncelleme: 20.08.2026 15:11

Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı
Anadolu Ajansı
Batuhan Durmuş
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Trendyol Süper Lig'de 2. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler belli oldu.
 

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun açıklamasına göre ligde, 2. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:
 

Yarın:

21.30 Erzurumspor FK-Galatasaray: Çağdaş Altay
 

22 Ağustos Cumartesi:

19.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor: Ömer Faruk Turtay

19.00 Arca Çorum FK-Kasımpaşa: Fatih Tokail

21.30 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan
 

23 Ağustos Pazar:

19.00 Trabzonspor-İstanbul Başakşehir: Ali Şansalan

19.00 Eyüpspor-Gaziantep FK: Reşat Onur Coşkunses

21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: Adnan Deniz Kayatepe

21.30 Göztepe-Gençlerbirliği: Batuhan Kolak
 

24 Ağustos Pazartesi:

21.30 Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk