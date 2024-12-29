Süper Lig'de 2. yarı tarihi: Süper Lig maçları ne zaman başlayacak?

Süper Lig'in başlayacağı tarih tüm futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlanan 2024-2025 sezonu programıyla birlikte Süper Lig'de 2. yarının başlayacağı tarih belli oldu. İşte ayrıntılar.



SÜPER LİG'DE İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2024-2025 sezonu programı açıklandı.



Süper Lig’de ikinci yarı 18. hafta maçlarıyla birlikte başlayacak.



Ligin ikinci yarısı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak müsabakalarıyla start alacak.