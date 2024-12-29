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Süper Lig'de 2. yarı tarihi: Süper Lig maçları ne zaman başlayacak?

Süper Lig'de 2. yarı tarihi, takımlarının maçlarını izlemeyi dört gözle bekleyen futbolseverler tarafından araştırılıyor. Ligin ikinci yarısında hangi takımın ön plana çıkacağı ve oynanacak maçların sonuçları şimdiden merak ediliyor. Peki, Süper Lig maçları ne zaman başlayacak?

Süper Lig'de 2. yarı tarihi: Süper Lig maçları ne zaman başlayacak?

'in başlayacağı tarih tüm futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından yayımlanan 2024-2025 sezonu programıyla birlikte Süper Lig'de 2. yarının başlayacağı tarih belli oldu. İşte ayrıntılar.

SÜPER LİG'DE İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2024-2025 sezonu programı açıklandı.

Süper Lig’de ikinci yarı 18. hafta maçlarıyla birlikte başlayacak.

Ligin ikinci yarısı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak müsabakalarıyla start alacak.

Süper Lig'de 2. yarı tarihi: Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? - 1

SÜPER LİG 18. HAFTA PROGRAMI

İşte Trendyol 'de 18. haftanın programı:

3 Ocak Cuma

20:00 - Rizespor - Beşiktaş

20:00 - Alanyaspor - Konyaspor

4 Ocak Cumartesi

13:30 - Adana Demirspor - Başakşehir

16:00 - Antalyaspor - Eyüpspor

19:00 - Galatasaray - Göztepe

20:00 - Samsunspor - Trabzonspor

5 Ocak Pazar

13:30 - Kasımpaşa - Gaziantep FK

16:00 - Bodrum FK - Kayserispor

19:00 - Fenerbahçe - Hatayspor

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