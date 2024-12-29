Süper Lig'de 2. yarı tarihi: Süper Lig maçları ne zaman başlayacak?
Süper Lig'de 2. yarı tarihi, takımlarının maçlarını izlemeyi dört gözle bekleyen futbolseverler tarafından araştırılıyor. Ligin ikinci yarısında hangi takımın ön plana çıkacağı ve oynanacak maçların sonuçları şimdiden merak ediliyor. Peki, Süper Lig maçları ne zaman başlayacak?
Süper Lig'in başlayacağı tarih tüm futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlanan 2024-2025 sezonu programıyla birlikte Süper Lig'de 2. yarının başlayacağı tarih belli oldu. İşte ayrıntılar.
SÜPER LİG'DE İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2024-2025 sezonu programı açıklandı.
Süper Lig’de ikinci yarı 18. hafta maçlarıyla birlikte başlayacak.
Ligin ikinci yarısı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak müsabakalarıyla start alacak.
SÜPER LİG 18. HAFTA PROGRAMI
İşte Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın programı:
3 Ocak Cuma
20:00 - Rizespor - Beşiktaş
20:00 - Alanyaspor - Konyaspor
4 Ocak Cumartesi
13:30 - Adana Demirspor - Başakşehir
16:00 - Antalyaspor - Eyüpspor
19:00 - Galatasaray - Göztepe
20:00 - Samsunspor - Trabzonspor
5 Ocak Pazar
13:30 - Kasımpaşa - Gaziantep FK
16:00 - Bodrum FK - Kayserispor
19:00 - Fenerbahçe - Hatayspor
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