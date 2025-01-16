Süper Lig'de 20. hafta başlıyor: Hangi maçlar var? İşte program

Trendyol Süper Lig'in 20. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak.



Haftanın ilk maçında Atakaş Hatayspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Mersin Stadı'nda oynanacak mücadelede ilk düdük saat 20.00'de çalacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 20. haftanın maç programı şöyle:



Yarın:

20.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Mersin)



18 Ocak Cumartesi:

13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK (Gaziantep)

19.00 Beşiktaş-Reeder Samsunspor (Tüpraş)



19 Ocak Pazar:

13.30 Göztepe-Onvo Antalyaspor (Gürsel Aksel)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)



20 Ocak Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Net Global Sivasspor (Papara Park)