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Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

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Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

İşte açıklanan hakemler: 

GALATASARAY-ANTALYASPOR (ALİ ŞANSALAN)

KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ (METE KALKAVAN)

TRABZONSPOR-İSTANBULSPOR (ARDA KARDEŞLER)

ÜMRANİYESPOR-FENERBAHÇE (ABDULKADİR BİTİGEN)

KASIMPAŞA-BAŞAKŞEHİR: TURGUT DOMAN

ADANA DEMİRSPOR-GİRESUNSPOR: YASİN KOL

KASIMPAŞA-BAŞAKŞEHİR: TURGUT DOMAN

ALANYASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK: BURAK PAKKAN

KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ: METE KALKAVAN

KONYASPOR-ANKARAGÜCÜ: MURAT ERDOĞAN

GAZİANTEP FK-SİVASSPOR: CİHAN AYDIN

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