Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
İşte açıklanan hakemler:
GALATASARAY-ANTALYASPOR (ALİ ŞANSALAN)
KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ (METE KALKAVAN)
TRABZONSPOR-İSTANBULSPOR (ARDA KARDEŞLER)
ÜMRANİYESPOR-FENERBAHÇE (ABDULKADİR BİTİGEN)
KASIMPAŞA-BAŞAKŞEHİR: TURGUT DOMAN
ADANA DEMİRSPOR-GİRESUNSPOR: YASİN KOL
KASIMPAŞA-BAŞAKŞEHİR: TURGUT DOMAN
ALANYASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK: BURAK PAKKAN
KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ: METE KALKAVAN
KONYASPOR-ANKARAGÜCÜ: MURAT ERDOĞAN
GAZİANTEP FK-SİVASSPOR: CİHAN AYDIN