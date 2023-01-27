Süper Lig'de 21. hafta Beşiktaş-Alanyaspor maçıyla başlıyor: Muhtemel 11'ler

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Vodafone Park'ta oynanacak 21. haftanın açılış karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.



Süper Lig'de çıktığı son 4 maçı kazanan Beşiktaş, taraftarı önünde Alanyaspor'a üstünlük kurarak çıkışını sürdürmek istiyor.



Ligde oynadığı 18 karşılaşmada 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 35 puanla 4. sırada yer alıyor.



Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 6'sını kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 6'sından mağlup ayrılan Alanyaspor ise haftaya 25 puanla 9. basamakta girdi.



3 FUTBOLCU CEZALI, 2 FUTBOLCU SAKAT



Siyah beyazlı takım, Alanyaspor maçına oldukça eksik bir kadro ile çıkacak.



Kayserispor maçında kırmızı kart gören Roiser, 4. sarı kartı görerek cezalı duruma düşen Saiss ve Redmond, Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden Josef de Souza ile antrenmanların sadece bir bölümüne katılan Ghezzal da maç kadrosunda olmayacak diğer iki isim.



ABOUBAKAR'IN 11'DE OLMASI BEKLENİYOR



Teknik direktör Şenol Güneş'in yeni transfer Vincent Aboubakar'ı 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.



Eksik futbolculardan dolayı maç kadrosunda zorunlu değişiklikler yapacak olan Güneş'in, Rosier'in yerine sağ beke Necip'i yazması büyük ihtimal. Sağ bekteki Tayfur alternatifi ise, tecrübeli futbolcunun iki maçtır orta sahada başarılı olmasından dolayı zayıf bir ihtimal olarak duruyor. Yine defanstaki cezalı bir başka futbolcu Saiss'in yerine de Welinton oynayacak. Bu değişimlerden sonra Güneş'in defans kurgusu Necip, Tayyip Talha, Welinton ve Masuaku olacak.



Orta sahada Salih, Tayfur ve Gedson üçlüsünü bozması beklenmeyen Şenol Güneş'in, hücum hattında Beşiktaş'a 3. kez geri dönen Aboubakar'ı onbire yazması en çok beklenen gelişme durumunda. Aboubakar'ın onbirde oynaması durumunda Cenk Tosun sağ tarafa geçerken, sol kanatta N'Koudou görev yapacak.



3 İSİM CEZA SINIRINDA



Beşiktaş'ta 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



3 sarı kartı olan Cenk, Masuaku ve Gedson kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek, 22. haftada oynanacak Karagümrük maçında takımdaki yerlerini alamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Tayfur, Welinton, Tayyip, Masuaku, Salih, Gedson, Cenk, Dele Alli, N'Koudou, Aboubakar.



Alanyaspor: Runnarsson, Furkan, Fatih, Fer, Ferhat, Lusamba, Umut, Yusuf, Efecan, Efkan, A. Hassan.