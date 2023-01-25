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Süper Lig'de 21. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 21. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 21. hafta maçlarında görev alacak hakemler hakemler açıklandı:

27 Ocak Cuma:

20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

28 Ocak Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: Burak Pakkan

16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Zorbay Küçük

16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK: Mert Güzenge

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Bitexen Giresunspor-Galatasaray: Bahattin Şimşek

29 Ocak Pazar:

13.30 İstanbulspor-Yukatel Kayserispor: Murat Erdoğan

16.00 Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor: Suat Arslanboğa

19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Volkan Bayarslan

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