Süper Lig'de 21. haftanın programı: Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Trendyol Süper Lig'in 21. haftası, oynanacak bir maçla başlayacak. Lider Galatasaray'ın TÜMOSAN Konyaspor'ı konuk edeceği bu haftada, ikinci sıradaki Fenerbahçe ise İzmir ekibi Göztepe'yi sahasında ağırlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 21. haftanın maç programı şöyle:



24 Ocak Cuma:



20.00 Reeder Samsunspor-Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)



25 Ocak Cumartesi:



13.30 Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor (BG Grup 4 Eylül)



16.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir (GAİN Park)



19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)



26 Ocak Pazar:



13.30 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor (Çaykur Didi)



16.00 Sipay Bodrum FK-ikas Eyüpspor (Grey Beton Bodrum)



16.00 Onvo Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)



19.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)



27 Ocak Pazartesi:



20.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)