Süper Lig'de 22. hafta maç programı belli oldu: Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Trendyol Süper Lig'in 22. haftası yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 22. haftanın maç programı belli oldu. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?



SÜPER LİG'DE BU HAFTANIN MAÇLARI



Yarın:



20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Sipay Bodrum FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



20.00 ikas Eyüpspor-Net Global Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)



1 Şubat Cumartesi:



13.30 Atakaş Hatayspor-Onvo Antalyaspor (Mersin)



16.00 Bellona Kayserispor-Trabzonspor (RHG EnerTürk Enerji)



19.00 RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)



2 Şubat Pazar:



13.30 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)



16.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor (Gürsel Aksel)



19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)



3 Şubat Pazartesi:



20.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Gaziantep)