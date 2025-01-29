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Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçları da dahil 22. haftada görev alacak hakemler.

Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol 'de 22. hafta heyecanı 31 Ocak Cuma, 1 Şubat Cumartesi, 2 Şubat Pazar ve 3 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Bu haftaki müsabakalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

31 Ocak Cuma

20.00 Eyüpspor - Sivasspor: Atilla Karaoğlan
20.00 Konyaspor - Bodrum FK: Ümit Öztürk

1 Şubat Cumartesi

13.30 Atakaş Hatayspor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Kayserispor - Trabzonspor: Ali Şansalan
19.00 Başakşehir - Samsunspor: Çağdaş Altay

2 Şubat Pazar

13.30 Adana Demirspor - Kasımpaşa: Yasin Kol
16.00 Göztepe - Alanyaspor: Arda Kardeşler
19.00 - Çaykur Rizespor: Burak Pakkan

3 Şubat Pazartesi

20.00 Gaziantep FK - : Kadir Sağlam

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