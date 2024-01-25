Süper Lig'de 23. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 23. haftada düdük çalacak hakemler belli oldu.
İşte Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri;
27 Ocak Cumartesi;
Alanyaspor - Pendikspor | Volkan Bayarslan
Adana Demirspor - Hatayspor | Mert Güzenge
28 Ocak Pazar;
Konyaspor - Başakşehir | Alper Karsu
Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor | Turgut Doman
Sivasspor - Beşiktaş | Ali Şansalan
Fenerbahçe - Ankaragücü | Cihan Aydın
29 Ocak Pazartesi
İstanbulspor - Samsunspor | Ömer Faruk Turtay
Kayserispor - Antalyaspor | Direnç Tonusluoğlu
Galatasaray - Gaziantep FK | Arda Kardeşler
Trabzonspor - Kasımpaşa | Tugay Kaan Numanoğlu
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