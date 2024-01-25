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Süper Lig'de 23. hafta hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkldı.

Süper Lig'de 23. hafta hakemleri belli oldu

'de 23. haftada düdük çalacak hakemler belli oldu.

İşte Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri;

27 Ocak Cumartesi;

Alanyaspor - Pendikspor | Volkan Bayarslan

Adana Demirspor - Hatayspor | Mert Güzenge

28 Ocak Pazar;

Konyaspor - Başakşehir | Alper Karsu

Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor | Turgut Doman

Sivasspor - Beşiktaş | Ali Şansalan

Fenerbahçe - Ankaragücü | Cihan Aydın

29 Ocak Pazartesi

İstanbulspor - Samsunspor | Ömer Faruk Turtay

Kayserispor - Antalyaspor | Direnç Tonusluoğlu

Galatasaray - Gaziantep FK | Arda Kardeşler

Trabzonspor - Kasımpaşa | Tugay Kaan Numanoğlu

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