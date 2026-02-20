Ramazan imsakiyesi banner
Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı

20.02.2026 12:34

IHA
AA

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

 

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 23. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

 

Bugün:

 

20.00 Çaykur Rizespor-Kocaelispor: Mehmet Türkmen

 

21 Şubat Cumartesi:

 

13.30 ikas Eyüpspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ömer Faruk Turtay

 

16.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: Kadir Sağlam

 

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

 

22 Şubat Pazar:

 

13.30 Zecorner Kayserispor-Hesap.com Antalyaspor: Halil Umut Meler

 

16.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Çağdaş Altay

 

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Samsunspor: Oğuzhan Çakır

 

20.00 Beşiktaş-Göztepe: Ozan Ergün

 

23 Şubat Pazartesi:

 

20.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Yasin Kol

