Süper Lig'de 23. haftanın VAR kayıtları açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.
TFF, Süper Lig’in 23. haftasında oynanan karşılaşmalardan sadece bir tanesinin Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.
Trabzonspor - Eyüpspor müsakasının VAR kayıtlarında bir pozisyon yer aldı.
Mücadelenin 3. dakikasında konuk ekip Eyüpspor atağı sonrası potansiyel penaltı için hakem Mehmet Türkmen'e, sahada inceleme önerildi.
Kenara gelerek pozisyonu izleyen Türkmen, ceza sahasına yapılan ortada bordo-mavili futbolcunun, Eyüpspor futbolcusuna yaptığı müdahalenin faul olduğunu belirledi. Türkmen, sahaya dönerek penaltı noktasını gösterdi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Spor
- Futbol
- Galatasaray
- Video Yardımcı Hakem
- Fenerbahçe