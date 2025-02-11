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Süper Lig'de 23. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

Süper Lig'de 23. haftanın VAR kayıtları açıklandı

TFF, ’in 23. haftasında oynanan karşılaşmalardan sadece bir tanesinin (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

Süper Lig'de 23. haftanın VAR kayıtları açıklandı - 1

Trabzonspor - Eyüpspor müsakasının VAR kayıtlarında bir pozisyon yer aldı.

Mücadelenin 3. dakikasında konuk ekip Eyüpspor atağı sonrası potansiyel penaltı için hakem Mehmet Türkmen'e, sahada inceleme önerildi.

Kenara gelerek pozisyonu izleyen Türkmen, ceza sahasına yapılan ortada bordo-mavili futbolcunun, Eyüpspor futbolcusuna yaptığı müdahalenin faul olduğunu belirledi. Türkmen, sahaya dönerek penaltı noktasını gösterdi.

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