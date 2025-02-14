Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı: Derbinin hakemi belli oldu
Süper Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Beşiktaş-Trabzonspor derbisinde Cihan Aydın düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama göre; Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirlendi.
Yarın akşam oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin hakemi Cihan Aydın oldu.
HAFTANIN HAKEMLERİ
Adana Demirspor-Antalyaspor: Kadir Sağlam
Gaziantep FK-Sivasspor: Ozan Ergün
Başakşehir-Bodrum FK: Halil Umut Meler
Beşiktaş-Trabzonspor: Cihan Aydın
Hatayspor-Alanyaspor: Adnan Deniz Kayatepe
Eyüpspor-Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu
Konyaspor-Samsunspor: Yasin Kol
Fenerabhçe-Kasımpaşa: Ali Şansalan
Çaykur Rizespor-Galatasaray: Zorbay Küçük
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