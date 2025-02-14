Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı: Derbinin hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama göre; Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirlendi.

Yarın akşam oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin hakemi Cihan Aydın oldu.

HAFTANIN HAKEMLERİ

Adana Demirspor-Antalyaspor: Kadir Sağlam



Gaziantep FK-Sivasspor: Ozan Ergün



Başakşehir-Bodrum FK: Halil Umut Meler



Beşiktaş-Trabzonspor: Cihan Aydın



Hatayspor-Alanyaspor: Adnan Deniz Kayatepe



Eyüpspor-Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu



Konyaspor-Samsunspor: Yasin Kol



Fenerabhçe-Kasımpaşa: Ali Şansalan



Çaykur Rizespor-Galatasaray: Zorbay Küçük