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Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı: Derbinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Beşiktaş-Trabzonspor derbisinde Cihan Aydın düdük çalacak.

Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı: Derbinin hakemi belli oldu

Türkiye Federasyonu'ndan yapılan açıklama göre; Trendyol 'de 24. haftanın hakemleri Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirlendi.

Yarın akşam oynanacak - derbisinin hakemi Cihan Aydın oldu.

HAFTANIN HAKEMLERİ

Adana Demirspor-Antalyaspor: Kadir Sağlam

Gaziantep FK-Sivasspor: Ozan Ergün

Başakşehir-Bodrum FK: Halil Umut Meler

Beşiktaş-Trabzonspor: Cihan Aydın

Hatayspor-Alanyaspor: Adnan Deniz Kayatepe

Eyüpspor-Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu

Konyaspor-Samsunspor: Yasin Kol

Fenerabhçe-Kasımpaşa: Ali Şansalan

Çaykur Rizespor-: Zorbay Küçük

Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı: Derbinin hakemi belli oldu - 1
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