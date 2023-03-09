Süper Lig'de 25. hafta başlıyor: Giresunspor ile Fatih Karagümrük 4. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasının açılış maçında Fatih Karagümrük, yarın saat 20.00'de Çotonak Spor Kompleksi'nde Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde kırmızı-siyahlılar, oynadığı 22 müsabakada 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda aldığı 29 puanla 8. sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlılar ise çıktığı 23 müsabakada 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyetle topladığı 22 puanla 17. basamakta yer alıyor.



4. RANDEVU



Giresunspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de bugüne kadar 3 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda iki takım da birer galibiyet elde ederken, 1 karşılaşma da berabere sona erdi. Bu mücadelelerde Giresun'un 5 golüne, Karagümrük 4 golle karşılık verdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maç 1-1'lik skorla sona erdi.



KARAGÜMRÜK 8 MAÇTIR KAYBETMİYOR



Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor'a mağlup olan Fatih Karagümrük, daha sonra oynadığı 8 maçta yenilmedi. Kırmızı-siyahlılar, bu müsabakalarda 4 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Karagümrük geride kalan 8 karşılaşmada Kayserispor, Konyaspor, MKE Ankaragücü ve Sivasspor'u mağlup ederken, Konyaspor, Kasımpaşa, Alanyaspor ve Beşiktaş ile de berabere kaldı.



DEPLASMAN KARNESİ

Fatih Karagümrük ligde bu sezon deplasmanda 11 maça çıktı. Kırmızı-siyahlılar, bu mücadelelerde 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 13 puan topladı. Karagümrük dış sahada son olarak MKE Ankaragücü ile karşılaştı ve rakibini 2-0 mağlup etti.



47 GOLÜN 27'Sİ DİAGNE VE BORİNİ'DEN



Fatih Karagümrük'te, takımı Mbaye Digane ile Fabio Borini sırtlıyor. İki futbolcunun, Süper Lig'de Karagümrük'ün attığı 47 golün 27'sinde imzası bulunuyor. Kırmızı-siyahlılarda Diagne 14 golle, Enner Valencia'nın ardından gol krallığı yarışında ikinci sırada, Borini de 13 gol kaydetti ve krallık yarışında üçüncü sırada yer alıyor.

