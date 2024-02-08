Süper Lig'de 25. hafta başlıyor: Haftanın maçları

Futbolda Trendyol Süper Lig'in 25. hafta mücadelesi yarın tek maçla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yukatel Adana Demirspor-Kasımpaşa maçıyla başlayacak.
Süper Lig'in 25. haftasının programı şöyle:
Yarın:
20.00 Yukatel Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)
10 Şubat Cumartesi:
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)
11 Şubat Pazar:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Çaykur Rizespor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 İstanbulspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-MKE Ankaragücü (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)
12 Şubat Pazartesi:
17.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Papara Park)
20.00 Yılport Samsunspor-Bitexen Antalyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Mondihome Kayserispor-Beşiktaş (RHG Enertürk Enerji)
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
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