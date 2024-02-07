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Süper Lig'de 26. hafta maçları ne zaman? İşte 26. haftanın programı

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta maçlarının programı açıklandı. Şampiyonluk yarışının hız kesmeden devam ettiği Süper Lig'de maçların programını merak eden futbolseverler de güncel maç tarihlerine odaklandı. Peki, Süper Lig'de 26. hafta maçları ne zaman?

Süper Lig'de 26. hafta maçları ne zaman? İşte 26. haftanın programı

Trendyol 'in 26. haftasında oynanacak maçların programı belli oldu. Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 26. hafta müsabakalarının programı şöyle:

16 Şubat Cuma:

20.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

17 Şubat Cumartesi:

13.30 Bitexen Antalyaspor-İstanbulspor (Corendon Airlines Park Antalya)

16.00 Atakaş Hatayspor-EMS Yapı Sivasspor (Mersin)

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

18 Şubat Pazar:

13.30 Corendon Alanyaspor-Yukatel Adana Demirspor (Alanya Oba)

16.00 Gaziantep FK-Yılport Samsunspor (Kalyon)

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Trabzonspor (Pendik)

19.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)

19 Şubat Pazartesi:

20.00 RAMS Başakşehir-Mondihome Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)

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