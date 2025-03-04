Süper Lig'de 26. hafta tamamlandı: 27. haftanın programı ve güncel puan durumu

Trendyol Süper Lig'in 26. haftası tamamlandı.



Haftanın kapanış gününde Gaziantep FK, ikas Eyüpspor'u 3-1 mağlup ederken, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor'u 1-0 yendi. RAMS Başakşehir, Net Global Sivasspor engelini 1-0'la geçerken, Göztepe ile Reeder Samsunspor 2-2 berabere kaldı.



Kasımpaşa'yla deplasmanda 3-3 berabere kalan Galatasaray puanını 65'e yükseltti. İkinci sıradaki Fenerbahçe ise Onvo Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek puanını 61 yaptı ve ilk sırayla aradaki farkı 4'e indirdi.



Ligde 26. hafta maçlarının sonuçları şöyle:



Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK: 0-0

Beşiktaş-Bellona Kayserispor: 2-0

Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: 3-1

Kasımpaşa-Galatasaray: 3-3

Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor: 3-0

TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: 1-0

Gaziantep FK-ikas Eyüpspor: 3-1

RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor: 1-0

Göztepe-Reeder Samsunspor: 2-2



27. HAFTANIN PROGRAMI



7 Mart Cuma

20.30 Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa (Grey Beton Bodrum)

8 Mart Cumartesi

13.30 Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.30 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Papara Park)

9 Mart Pazar

13.30 Net Global Sivasspor-Göztepe (BG Grup 4 Eylül)

16.00 ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Reeder Samsunspor-Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Gain Park)

10 Mart Pazartesi

20.30 Beşiktaş-Gaziantep FK (Tüpraş)

PUAN DURUMU