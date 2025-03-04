Süper Lig'de 26. hafta tamamlandı: 27. haftanın programı ve güncel puan durumu
Trendyol Süper Lig'in 26. haftası tamamlandı. Lider Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında 2 puan bırakırken, Fenerbahçe haftayı kayıpsız kapattı ve zirveyle puan farkını 4'e düşürdü. İşte toplu sonuçlar ve güncel puan durumu...
Trendyol Süper Lig'in 26. haftası tamamlandı.
Haftanın kapanış gününde Gaziantep FK, ikas Eyüpspor'u 3-1 mağlup ederken, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor'u 1-0 yendi. RAMS Başakşehir, Net Global Sivasspor engelini 1-0'la geçerken, Göztepe ile Reeder Samsunspor 2-2 berabere kaldı.
Kasımpaşa'yla deplasmanda 3-3 berabere kalan Galatasaray puanını 65'e yükseltti. İkinci sıradaki Fenerbahçe ise Onvo Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek puanını 61 yaptı ve ilk sırayla aradaki farkı 4'e indirdi.
Ligde 26. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK: 0-0
Beşiktaş-Bellona Kayserispor: 2-0
Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: 3-1
Kasımpaşa-Galatasaray: 3-3
Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor: 3-0
TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: 1-0
Gaziantep FK-ikas Eyüpspor: 3-1
RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor: 1-0
Göztepe-Reeder Samsunspor: 2-2
27. HAFTANIN PROGRAMI
7 Mart Cuma
20.30 Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa (Grey Beton Bodrum)
8 Mart Cumartesi
13.30 Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.30 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Papara Park)
9 Mart Pazar
13.30 Net Global Sivasspor-Göztepe (BG Grup 4 Eylül)
16.00 ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Reeder Samsunspor-Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Gain Park)
10 Mart Pazartesi
20.30 Beşiktaş-Gaziantep FK (Tüpraş)
PUAN DURUMU
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