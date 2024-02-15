Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı

TFF, Trendyol Süper Lig'in 26. hatasında oynanancak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.
16 Şubat Cuma;
Kasımpaşa - Fatih Karagümrük | Kadir Sağlam
17 Şubat Cumartesi;
Antalyaspor - İstanbulspor | Mehmet Türkmen
Hatayspor - Sivasspor | Ümit Öztürk
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe | Arda Kardeşler
18 Şubat Pazar;
Alanyaspor - Adana Demirspor | Bahattin Şimşek
Gaziantep FK - Samsunspor | Zorbay Küçük
Pendikspor - Trabzonspor | Halil Umut Meler
MKE Ankaragücü - Galatasaray | Ali Şansalan
19 Şubat Pazartesi;
Başakşehir - Kayserispor | Oğuzhan Çakır
Beşiktaş - Konyaspor | Tugay Kaan Numanoğlu
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