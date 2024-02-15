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Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı

TFF, Trendyol 'in 26. hatasında oynanancak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.

16 Şubat Cuma;

Kasımpaşa - Fatih Karagümrük | Kadir Sağlam

17 Şubat Cumartesi;

Antalyaspor - İstanbulspor |  Mehmet Türkmen

Hatayspor - Sivasspor | Ümit Öztürk

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe | Arda Kardeşler

18 Şubat Pazar;

Alanyaspor - Adana Demirspor | Bahattin Şimşek

Gaziantep FK - Samsunspor | Zorbay Küçük

Pendikspor - Trabzonspor | Halil Umut Meler

MKE Ankaragücü - Galatasaray | Ali Şansalan 

19 Şubat Pazartesi;

Başakşehir - Kayserispor | Oğuzhan Çakır

Beşiktaş - Konyaspor | Tugay Kaan Numanoğlu

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