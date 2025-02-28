Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de heyecan 26. hafta maçlarıyla devam edecek.
Lider Galatasaray'ın Kasımpaşa deplasmanındaki maçını hakem Cihan Aydın yönetecek.
Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u ağırlayacağı müsabakada ise Mehmet Türkmen düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
1 Mart Cumartesi:
16.00 Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK: Çağdaş Altay
20.30 Beşiktaş-Bellona Kayserispor: Halil Umut Meler
2 Mart Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Cihan Aydın
20.30 Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor: Mehmet Türkmen
3 Mart Pazartesi:
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: Ozan Ergün
16.00 Gaziantep FK-ikas Eyüpspor: Alper Akarsu
20.30 Göztepe-Reeder Samsunspor: Oğuzhan Çakır
20.30 RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor: Muhammet Ali Metoğlu
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