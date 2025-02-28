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Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol 'de heyecan 26. hafta maçlarıyla devam edecek.

Lider 'ın Kasımpaşa deplasmanındaki maçını hakem Cihan Aydın yönetecek.

'nin Antalyaspor'u ağırlayacağı müsabakada ise Mehmet Türkmen düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

1 Mart Cumartesi:

16.00 Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK: Çağdaş Altay

20.30 Beşiktaş-Bellona Kayserispor: Halil Umut Meler

2 Mart Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Cihan Aydın

20.30 Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor: Mehmet Türkmen

3 Mart Pazartesi:

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: Ozan Ergün

16.00 Gaziantep FK-ikas Eyüpspor: Alper Akarsu

20.30 Göztepe-Reeder Samsunspor: Oğuzhan Çakır

20.30 RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor: Muhammet Ali Metoğlu

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