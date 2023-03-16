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Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı

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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler TFF tarafından duyuruldu. 

TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig 26. hafta müsabakaları 17, 18 ve 19 Mart'ta, Spor Toto 1. Lig 27. hafta müsabakaları 17, 18, 19 ve 20 Mart'ta, TFF 2. Lig 27. hafta müsabakaları 19 Mart'ta, TFF 3. Lig 24. hafta müsabakaları ise 18 ve 19 Mart'ta oynanacaktır." denildi.

İŞTE 26. HAFTANIN HAKEMLERİ

YARIN:
20.00 Konyaspor - Galatasaray: Zorbay Küçük

18 MART CUMARTESİ:
13.30 Kasımpaşa - Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Adana Demirspor - Antalyaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Beşiktaş - İstanbulspor: Ali Şansalan

19 MART PAZAR:
16.00 Sivasspor - MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa
16.00 Fatih Karagümrük - Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Alanyaspor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan

Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı - 1
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