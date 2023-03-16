Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler TFF tarafından duyuruldu.



TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig 26. hafta müsabakaları 17, 18 ve 19 Mart'ta, Spor Toto 1. Lig 27. hafta müsabakaları 17, 18, 19 ve 20 Mart'ta, TFF 2. Lig 27. hafta müsabakaları 19 Mart'ta, TFF 3. Lig 24. hafta müsabakaları ise 18 ve 19 Mart'ta oynanacaktır." denildi.



İŞTE 26. HAFTANIN HAKEMLERİ



YARIN:

20.00 Konyaspor - Galatasaray: Zorbay Küçük



18 MART CUMARTESİ:

13.30 Kasımpaşa - Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Adana Demirspor - Antalyaspor: Bahattin Şimşek

19.00 Beşiktaş - İstanbulspor: Ali Şansalan



19 MART PAZAR:

16.00 Sivasspor - MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa

16.00 Fatih Karagümrük - Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Alanyaspor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan