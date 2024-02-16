Süper Lig'de 27, 28, 29 ve 30. hafta programları açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 27, 28, 29 ve 30. hafta müsabakalarının programı belli oldu.

Beşiktaş-Galatasaray derbisi 3 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi ise 17 Mart Pazar günü saat 20:30'da oynanacak.



TFF'den yapılan açıklamaya göre karşılaşmaların programları şöyle:



27. HAFTA



23 Şubat Cuma:



20.00 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)



24 Şubat Cumartesi:



13.30 Mondihome Kayserispor-MKE Ankaragücü (RHG EnerTürk Enerji)



16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Kalyon)



19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)



25 Şubat Pazar:



13.30 EMS Yapı Sivasspor-Siltaş Yapı Pendikspor (BG Grup 4 Eylül)



16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)



16.00 Trabzonspor-Yukatel Adana Demirspor (Papara Park)



19.00 İstanbulspor-Beşiktaş (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



26 Şubat Pazartesi:



20.00 Galatasaray-Bitexen Antalyaspor (RAMS Park)



28. HAFTA



1 Mart Cuma:



20.00 Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)



2 Mart Cumartesi:



13.30 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)



16.00 Çaykur Rizespor-Mondihome Kayserispor (Çaykur Didi)



19.00 Atakaş Hataspor-Fenerbahçe (Mersin)



3 Mart Pazar:



13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-TÜMOSAN Konyaspor (Pendik)



13.30 RAMS Başakşehir-Yılport Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)



19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)



4 Mart Pazartesi:



17.00 Yukatel Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)



20.00 Bitexen Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)



20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)



29. HAFTA



8 Mart Cuma:



20.00 İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



9 Mart Cumartesi:



13.30 EMS Yapı Sivasspor-Corendon Alanyaspor (BG Grup 4 Eylül)



16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



19.00 RAMS Başakşehir-Bitexen Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)



19.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Papara Park)



10 Mart Pazar:



13.30 Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor (RHG EnerTürk Enerji)



16.00 Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)



16.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)



19.00 Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor (Ülker)



11 Mart Pazartesi:



20.30 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)



30. HAFTA



15 Mart Cuma:



20.30 Siltaş Yapı Pendikspor-İstanbulspor (Pendik)



20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)



16 Mart Cumartesi:



13.30 Corendon Alanyaspor-Mondihome Kayserispor (Alanya Oba)



16.00 MKE Ankaragücü-RAMS Başakşehir (Eryaman)



20.30 Yukatel Adana Demirspor-EMS Yapı Sivasspor (Yeni Adana)



20.30 Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor (Tüpraş)



17 Mart Pazar:



13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)



16.00 Atakaş Hatayspor-Yılport Samsunspor (Mersin)



16.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)



20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)

