Süper Lig'de 27. hafta heyecanı başlıyor (Haftanın karşılaşmaları ve hakemleri)

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Lider Trabzonspor, sahasında Yukatel Kayserispor'u ağırlarken, Adana Demirspor ise Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. İki karşılaşma da saat 20.00'de başlayacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 27. hafta maçlarının programı şöyle:



Yarın:



20.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor (Alper Ulusoy)



20.00 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor (Erkan Özdamar)



26 Şubat Cumartesi:



16.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük (Yasin Kol)



19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Sarper Barış Saka)



27 Şubat Pazar:



13.30 Altay-Gaziantep FK (Yaşar Kemal Uğurlu)



13.30 GZT Giresunspor-Göztepe (Cüneyt Çakır)



16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Volkan Bayarslan)



16.00 Atakaş Hatayspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çağdaş Altay)



19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Ümit Öztürk)



28 Şubat Pazartesi:



20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Mete Kalkavan)

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