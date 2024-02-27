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Süper Lig'de 27. hafta maçları tamamlandı: Güncel puan durumu ve yeni haftanın programı

Süper Lig'de 27. hafta maçları tamamlandı. İşte sonuçlar, güncel puan durumu ve 28. haftanın maçları...

Süper Lig'de 27. hafta maçları tamamlandı: Güncel puan durumu ve yeni haftanın programı

Trendyol 'de 27. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakasında Galatasaray, sahasında Bitexen Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 72 yapan sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'in 27. haftasında toplam 28 golün atıldığı karşılaşmaların 7'sini ev sahibi takımlar, 2'sini konuk ekipler kazandı. Bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

HAFTANIN SONUÇLARI

Süper Lig'de 27. hafta maçları tamamlandı: Güncel puan durumu ve yeni haftanın programı - 1

28. HAFTA

Süper Lig'de 28. haftanın programı şöyle:

1 Mart Cuma:

20.00 Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

2 Mart Cumartesi:
13.30 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)
16.00 Çaykur Rizespor-Mondihome Kayserispor (Çaykur Didi)
19.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Mersin)

3 Mart Pazar:
13.30 RAMS Başakşehir-Yılport Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor- TÜMOSAN Konyaspor (Pendik)
19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)

4 Mart Pazartesi:
17.00 Yukatel Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)
20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)
20.00 Bitexen Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)

GÜNCEL PUAN DURUMU

Süper Lig'de 27. hafta maçları tamamlandı: Güncel puan durumu ve yeni haftanın programı - 2
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