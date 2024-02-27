Süper Lig'de 27. hafta maçları tamamlandı: Güncel puan durumu ve yeni haftanın programı

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta maçları tamamlandı.



Haftanın kapanış müsabakasında Galatasaray, sahasında Bitexen Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 72 yapan sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.



Süper Lig'in 27. haftasında toplam 28 golün atıldığı karşılaşmaların 7'sini ev sahibi takımlar, 2'sini konuk ekipler kazandı. Bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

HAFTANIN SONUÇLARI