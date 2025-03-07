Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Yeni haftada yabancı orta hakeme görev verilmedi.
Alanyaspor - Galatasaray
Yasin Kol
Beşiktaş - Gaziantep FK
Zorbay Küçük
Trabzonspor - Hatayspor
Alper Akarsu
Bodrum - Kasımpaşa
Mehmet Türkmen
Kayserispor - Başakşehir
Ali Şansalan
Antalyaspor - Rizespor
Cihan Aydın
Sivasspor - Göztepe
Burak Pakkan
Eyüpspor - Konyaspor
Atilla Karaoğlan
Samsunspor - Adana Demirspor
Arda Kardeşler
HAFTANIN HAKEMLERİ
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Tff
- Futbol
- Hakem