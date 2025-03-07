NTV.COM.TR

Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol 'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Yeni haftada yabancı orta hakeme görev verilmedi.

Alanyaspor - Galatasaray
Yasin Kol

Beşiktaş - Gaziantep FK
Zorbay Küçük

Trabzonspor - Hatayspor
Alper Akarsu

Bodrum - Kasımpaşa
Mehmet Türkmen

Kayserispor - Başakşehir
Ali Şansalan

Antalyaspor - Rizespor
Cihan Aydın

Sivasspor - Göztepe
Burak Pakkan

Eyüpspor - Konyaspor
Atilla Karaoğlan

Samsunspor - Adana Demirspor
Arda Kardeşler

HAFTANIN HAKEMLERİ

Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı - 1
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...