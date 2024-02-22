Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın hakemlerini açıkladı.
İşte Dijital Atama Yöntemi ile belirlenen hakemler;
23 Şubat Cuma:
Samsunspor - Çaykur Rizespor | Murat Erdoğan
Kayserispor - Ankaragücü | Turgut Doman
24 Şubat Cumartesi;
Gaziantep FK - Başakşehir | Ali Şansalan
Konyaspor - Hatayspor | Zorbay Küçük
Fenerbahçe - Kasımpaşa | Cihan Aydın
25 Şubat Pazar;
Sivasspor - Pendikspor | Burak Pakkan
Fatih Karagümrük - Alanyaspor | Tugay Kaan Numanoğlu
Trabzonspor - Adana Demirspor | Burak Şeker
İstanbulspor - Beşiktaş | Atilla Karaoğlan
26 Şubat Pazartesi;
Galatasaray - Antalyaspor | Abdülkadir Bitigen
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