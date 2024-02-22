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Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 27. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.

Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 'de 27. haftanın hakemlerini açıkladı.

İşte Dijital Atama Yöntemi ile belirlenen hakemler;

23 Şubat Cuma:

Samsunspor - Çaykur Rizespor | Murat Erdoğan

Kayserispor - Ankaragücü | Turgut Doman

24 Şubat Cumartesi;

Gaziantep FK - Başakşehir | Ali Şansalan

Konyaspor - Hatayspor | Zorbay Küçük

Fenerbahçe - Kasımpaşa | Cihan Aydın

25 Şubat Pazar;

Sivasspor - Pendikspor | Burak Pakkan

Fatih Karagümrük - Alanyaspor | Tugay Kaan Numanoğlu

Trabzonspor - Adana Demirspor | Burak Şeker

İstanbulspor - Beşiktaş | Atilla Karaoğlan

26 Şubat Pazartesi; 

Galatasaray - Antalyaspor | Abdülkadir Bitigen

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