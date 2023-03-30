Süper Lig'de 27. haftanın programı

Süper Lig’de 27. hafta son şampiyon Trabzonspor'un maçıyla başlayacak.
Yeni haftada Yeni haftada Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin heyecanı da yaşanacak.
CUMARTESİ
16:00 TRABZONSPOR A.Ş. -YUKATEL KAYSERİSPOR
16:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - MKE ANKARAGÜCÜ
20:30 GALATASARAY A.Ş. -ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
PAZAR
ATAKAŞ HATAYSPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş.
13:30 HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR-ARABAM.COM KONYASPOR
16:00 BITEXEN GİRESUNSPOR -CORENDON ALANYASPOR
20:30 FENERBAHÇE A.Ş. -BEŞİKTAŞ A.Ş.
PAZARTESİ
20:30 İSTANBULSPOR A.Ş. -VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK