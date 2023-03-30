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Süper Lig'de 27. haftanın programı

Milli aranın ardından Süper Lig’de 27. hafta başlıyor. Yeni haftada Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oynanacak.

Süper Lig'de 27. haftanın programı

Süper Lig’de 27. hafta son şampiyon Trabzonspor'un maçıyla başlayacak.

Yeni haftada Yeni haftada - derbisinin heyecanı da yaşanacak.

CUMARTESİ

16:00 TRABZONSPOR A.Ş. -YUKATEL KAYSERİSPOR

16:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - MKE ANKARAGÜCÜ

20:30 GALATASARAY A.Ş. -ADANA DEMİRSPOR A.Ş.

PAZAR

ATAKAŞ HATAYSPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş.

13:30 HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR-ARABAM.COM KONYASPOR

16:00 BITEXEN GİRESUNSPOR -CORENDON ALANYASPOR

20:30 FENERBAHÇE A.Ş. -BEŞİKTAŞ A.Ş.

PAZARTESİ

20:30 İSTANBULSPOR A.Ş. -VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

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