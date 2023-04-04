Süper Lig'de 28. haftanın programı

Süper Lig’de 27. haftanın açılış maçı Konya'da oynanacak. Yeşil-beyazlılar Antalyaspor'u konuk edecek.
İşte 28. hafta programı:
7 NİSAN CUMA:
20.30 Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
8 NİSAN CUMARTESİ:
16.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)
20.30 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
9 NİSAN PAZAR:
16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Sivas 4 Eylül)
20.30 Beşiktaş-Bitexen Giresunspor (Vodafone Park)
10 NİSAN PAZARTESİ:
16.00 Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor (RHG EnerTürk Enerji)
20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
Not: Gaziantep FK ile karşılaşması gereken Adana Demirspor ile Atakaş Hatayspor’u konuk etmesi gereken Corendon Alanyaspor, 28. haftayı hükmen kazanarak geçecek. Galatasaray da haftayı bay geçen ekip olacak.