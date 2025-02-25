Süper Lig'de 28. haftanın programı: Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yeni haftanın programı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın programı belli oldu. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?



SÜPER LİG'DE BU HAFTANIN MAÇLARI



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklama göre, 28. haftanın program şöyle



14 Mart Cuma:



20.30 Galatasaray-Onvo Antalyaspor (RAMS Park)



15 Mart Cumartesi:



13.30 Gaziantep FK-Bellona Kayserispor (Gaziantep)



16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)



20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş (Medaş Konya Büyükşehir)



20.30 RAMS Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)



16 Mart Pazar:



13.30 Çaykur Rizespor-Sipay Bodrum FK (Çaykur Didi)



16.00 Atakaş Hatayspor-Net Global Sivasspor (Mersin)



16.00 Göztepe-ikas Eyüpspor (Gürsel Aksel)



20.30 Fenerbahçe-Reeder Samsunspor (Ülker)