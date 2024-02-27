Süper Lig'de 29. hafta programında değişiklik

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta programında gün ve saat değişiklikleri yapıldı.



TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu sonuçları neticesinde, Trendyol Süper Lig 29. hafta programında değişiklikler yapılmıştır.



Buna göre daha önce 10 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacağı duyurulan Galatasaray - Çaykur Rizespor müsabakası 8 Mart Cuma günü saat 20.00'ye, 8 Mart Cuma günü saat 20.00'de oynanacağı duyurulan İstanbulspor - Kasımpaşa maçı ise 10 Mart Pazar günü saat 16.00'ya alınmıştır."