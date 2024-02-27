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Süper Lig'de 29. hafta programında değişiklik

TFF, Süper Lig'in 29. hafta programında değişiklik yapıldığını duyurdu. Galatasaray-Çaykur Rizespor ile İstanbulspor-Kasımpaşa maçlarının günü ve saati değişti.

Süper Lig'de 29. hafta programında değişiklik

Trendyol 'de 29. hafta programında gün ve saat değişiklikleri yapıldı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu sonuçları neticesinde, Trendyol Süper Lig 29. hafta programında değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre daha önce 10 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacağı duyurulan - Çaykur Rizespor müsabakası 8 Mart Cuma günü saat 20.00'ye, 8 Mart Cuma günü saat 20.00'de oynanacağı duyurulan İstanbulspor - Kasımpaşa maçı ise 10 Mart Pazar günü saat 16.00'ya alınmıştır."

Süper Lig'de 29. hafta programında değişiklik - 1
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