Süper Lig'de 29. hafta tamamlandı | İşte puan durumu, maç sonuçları ve gelecek hafta programı

Süper Lig'de 29. hafta maçları Gaziantep FK-Beşiktaş mücadelesiyle sona erdi.
Karşılaşma 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.
Haftanın en gollü mücadelesi Galatasaray - Çaykur Rizespor arasında oynanırken, 10 mücadelede toplam 37 gol atıldı.
Son 10 lig maçında sahadan galibiyetle ayrılan Galatasaray 78 puanla liderliğini sürdürdü.
Ligde yenilmezlik serisi 18 maça çıkan Fenerbahçe de üst üste 4. galibiyetini aldı ve puanını 76’ya çıkardı.
Fatih Karagümrük’ü 5 golle geçen Trabzonspor, 49 puanla 3. basamakta yer aldı.
Haftanın kapanış müsabakasında 46 puanla 4. sırada bulunan Beşiktaş, Gaziantep FK’ya deplasmanda kaybederek ligde üst üste 2. yenilgisini aldı.
Haftanın maçları ve alınan sonuçlar şöyle:
Galatasaray - Çaykur Rizespor: 6-2
Sivasspor - Alanyaspor: 1-2
Konyaspor - Adana Demirspor: 2-2
Başakşehir - Antalyaspor: 1-0
Trabzonspor - Fatih Karagümrük: 5-1
Kayserispor - Hatayspor: 1-1
İstanbulspor - Kasımpaşa: 1-2
Samsunspor - MKE Ankaragücü: 2-1
Fenerbahçe - Pendikspor: 4-1
Gaziantep FK - Beşiktaş: 2-0
Süper Lig'de 30. hafta programı ise şöyle;
15 Mart Cuma:
20.30 Siltaş Yapı Pendikspor-İstanbulspor (Pendik)
20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)
16 Mart Cumartesi:
13.30 Corendon Alanyaspor-Mondihome Kayserispor (Alanya Oba)
16.00 MKE Ankaragücü-RAMS Başakşehir (Eryaman)
20.30 Yukatel Adana Demirspor-EMS Yapı Sivasspor (Yeni Adana)
20.30 Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor (Tüpraş)
17 Mart Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)
16.00 Atakaş Hatayspor-Yılport Samsunspor (Mersin)
16.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)
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