Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçlarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.
İşte Süper Lig'de 29. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler ve maç takvimi;
8 Mart Cuma
Galatasaray - Çaykur Rizespor | BAHATTİN ŞİMŞEK
9 Mart Cumartesi
Sivasspor - Alanyaspor | ALİ ŞANSALAN
Konyaspor - Adana Demirspor | VOLKAN BAYARSLAN
Trabzonspor - Fatih Karagümrük | ZORBAY KÜÇÜK
Başakşehir - Antalyaspor | MERT GÜZENGE
10 Mart Pazar
Kayserispor - Hatayspor | HALİL UMUT MELER
İstanbulspor - Kasımpaşa | ÇAĞDAŞ ALTAY
Samsunspor - MKE Ankaragücü | ÜMİT ÖZTÜRK
Fenerbahçe - Pendikspor | KADİR SAĞLAM
11 Mart Pazar
Gaziantep FK - Beşiktaş | ARDA KARDEŞLER
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