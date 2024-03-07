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Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri açıklandı

TFF, Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemleri duyurdu.

Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 'de 29. hafta maçlarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.

İşte Süper Lig'de 29. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler ve maç takvimi;

8 Mart Cuma

Galatasaray - Çaykur Rizespor | BAHATTİN ŞİMŞEK

9 Mart Cumartesi

Sivasspor - Alanyaspor | ALİ ŞANSALAN

Konyaspor - Adana Demirspor | VOLKAN BAYARSLAN

Trabzonspor - Fatih Karagümrük | ZORBAY KÜÇÜK

Başakşehir - Antalyaspor | MERT GÜZENGE

10 Mart Pazar

Kayserispor - Hatayspor |  HALİL UMUT MELER

İstanbulspor - Kasımpaşa | ÇAĞDAŞ ALTAY

Samsunspor - MKE Ankaragücü | ÜMİT ÖZTÜRK

Fenerbahçe - Pendikspor | KADİR SAĞLAM

11 Mart Pazar

Gaziantep FK - Beşiktaş | ARDA KARDEŞLER

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