Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri açıklandı
10.04.2026 12:08
Süper Lig'de hem küme düşme hem şampiyonluk yarışında kritik haftalara girildi
Süper Lig'de 29. haftada oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler duyuruldu.
Süper Lig'de 11 Nisan Cumartesi, 12 Nisan Pazar ve 13 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre; şampiyonluk mücadelesini yakından ilgilendiren Trabzonspor maçında Mehmet Türkmen, Fenerbahçe müsabakasında Ali Yılmaz, Galatasaray maçında ise Oğuzhan Çakır görev alacak.
HAFTANIN HAKEMLERİ
Alanyaspor-Trabzonspor: Mehmet Türkmen
Kayserispor-Fenerbahçe: Ali Yılmaz
Galatasaray-Kocaelispor: Oğuzhan Çakır