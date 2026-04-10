Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri açıklandı

10.04.2026 12:08

Anadolu Ajansı

NTV - Haber Merkezi

Süper Lig'de 29. haftada oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler duyuruldu.

Süper Lig'de 11 Nisan Cumartesi, 12 Nisan Pazar ve 13 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. 

 

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre; şampiyonluk mücadelesini yakından ilgilendiren Trabzonspor maçında Mehmet Türkmen, Fenerbahçe müsabakasında Ali Yılmaz, Galatasaray maçında ise Oğuzhan Çakır görev alacak. 

HAFTANIN HAKEMLERİ

Alanyaspor-Trabzonspor: Mehmet Türkmen

Kayserispor-Fenerbahçe: Ali Yılmaz

Galatasaray-Kocaelispor: Oğuzhan Çakır

