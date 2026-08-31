Süper Lig'de 3. hafta. Beşiktaş-Çorum FK maçı

ITALIANO: "BU TAKIM DAHA ÇOK YOL KATEDEBİLİR"

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano: "Bence sezonun başına tekrar bakmamız gerekiyor. Hedefimiz Avrupa'ya gitmekti, onu başardık. İyi bir iş çıkardı. Ligde de Alanya'ya karşı bir mağlubiyetimiz var. Oradaki hataları tekrar yapmak istemiyoruz. Kazanmak, kendimizi göstermek istiyoruz. İnanıyorum, bu takım daha çok yol kat edebilir."