Süper Lig'de 3. hafta. Beşiktaş-Çorum FK maçı
31.08.2026 12:56
Son Güncelleme: 31.08.2026 20:59
Beşiktaşlı futbolcuların gol sevinci.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş ile Çorum FK karşı karşıya geliyor.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam Arca Çorum FK'yi ağırlıyor.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak.
Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Yeni sezona 1'er galibiyet ve yenilgiyle giren siyah-beyazlı futbol takımı, ligin yeni ekiplerinden Çorum FK'yi mağlup ederek Fenerbahçe derbisine kayıpsız gitmeyi hedefliyor.
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.