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Süper Lig'de 3. hafta. Beşiktaş-Çorum FK maçı

31.08.2026 12:56

Son Güncelleme: 31.08.2026 20:59

Süper Lig'de 3. hafta. Beşiktaş-Çorum FK maçı
Resmi Kurum

Beşiktaşlı futbolcuların gol sevinci.

NTV - Haber Merkezi
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş ile Çorum FK karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam Arca Çorum FK'yi ağırlıyor.

 

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak.

 

Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

 

Yeni sezona 1'er galibiyet ve yenilgiyle giren siyah-beyazlı futbol takımı, ligin yeni ekiplerinden Çorum FK'yi mağlup ederek Fenerbahçe derbisine kayıpsız gitmeyi hedefliyor.

 

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

20:58
ITALIANO: "BU TAKIM DAHA ÇOK YOL KATEDEBİLİR"
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano: "Bence sezonun başına tekrar bakmamız gerekiyor. Hedefimiz Avrupa'ya gitmekti, onu başardık. İyi bir iş çıkardı. Ligde de Alanya'ya karşı bir mağlubiyetimiz var. Oradaki hataları tekrar yapmak istemiyoruz. Kazanmak, kendimizi göstermek istiyoruz. İnanıyorum, bu takım daha çok yol kat edebilir."
Anadolu Ajansı
20:24
İLK 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Agbadou, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic. Çorum FK : Felipe, Gökhan, Penetre, Smolcic, Borza, Ramadani, Berat, Serdar, Diomande, Emircan, Ramirez.
Anadolu Ajansı
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