Süper Lig'de 3. hafta. Galatasaray-Göztepe maçı

OSIMHEN 2 MAÇTA 4 GOL ATTI

Galatasaray 'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, ilk iki haftada kaydettiği gollerle dikkati çekti.

Arca Çorum FK ve Erzurumspor FK filelerini 2'şer kez havalandıran Osimhen, ilk iki maçta takımının attığı 6 golün 4'ünü kaydetti.

Nijeryalı yıldız, ayrıca Süper Lig 'de çıktığı son 14 maçta 16 gol attı.

BATRAKOV, SİFTAH YAPACAK

Galatasaray'ın yeni transferi Rus futbolcu Aleksey Batrakov, sarı-kırmızılılardaki ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımından 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen 21 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde Galatasaray'daki ilk maçına Göztepe karşısında çıkacak.

LİGDE SON 36 MAÇINDA YENİLMEDİ

Galatasaray, ligdeki son 36 iç saha maçında yenilmedi.

Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 28 galibiyet elde etti. Galatasaray, bu süreçte 8 kez de berabere kaldı.